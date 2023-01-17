Кличко улетел из Киева. Зеленский тоже планирует?

Опубликовано: 17.01.2023 12:59 , Обновлено: 04.07.2024

Мэр Киева Виталий Кличко, наверное, впервые с начала вторжения России покинул столицу и поехал за пределы Украины. Западная пресса пишет, что Владимир Зеленский тоже планирует последовать его примеру.

Как стало известно, Виталий Кличко, мэр Киева, находится в Давосе, как и Елена Зеленская, первая леди Украины, которая выступит во вторник. Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в среду, хотя неясно, по видеосвязи или лично, сообщило издание The New York Times.

[info_b] Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.[/info_b]

Киевская городская администрация сообщила некоторые подробности визита мэра Виталия Кличко в Давос. В нем говорится, что он встретился на форуме с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком.

“Они говорили о дальнейшей поддержке и содействии. В частности, передача оружия. Были приняты положительные решения. Скоро будут хорошие новости!” - сообщили в пресс-службе городской администрации Киева.

В свою очередь, Владимир Зеленский сказал, что Давос станет критически важным событием для украинской дипломатии. “Украина будет услышана на этой глобально важной платформе”, - заявил г-н Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник. Он добавил, что переговоры по внешней политике будут “еще более активными” на этой неделе и что он запланировал “важные двусторонние переговоры”.

Для Украины наступило на самом деле важное время - киевской дипломатии удалось осуществить прорыв в отношениях с Западом. Представители последнего решили передать Украине танки. Теперь властям страны необходимо как можно сильнее ускорить процесс, чтобы подготовиться к наступлению. А поэтому визит значимых и узнаваемых персон из Украины в швейцарский город - вполне оправдан.