Кличко предсказал энергетический коллапс в Киеве

Опубликовано: 17.01.2023 08:49 , Обновлено: 17.01.2023

Энергетическая инфраструктура Киева может рухнуть в любой момент. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, российские атаки были направлены против систем электроснабжения и водоснабжения, поэтому сейчас в Киеве наблюдается 30% дефицит электроэнергии.

«Мы не говорим о коллапсе, но это может произойти… в любую секунду [потому что] российские ракеты могут уничтожить нашу критическую инфраструктуру в Киеве», — сказал он.

Кроме того мэр столицы отметил, что сейчас в Украине довольно холодно, «поэтому жить без электричества и отопления практически невозможно».

«Ситуация критическая. Мы боремся за выживание», — заявил он.

В свою очередь его брат Владимир подчеркнул, что оружие с Запада жизненно важно, чтобы избежать такого сценария:

«Важно без колебаний предоставить нам оружие, в котором мы так нуждаемся, но доставить его чем скорее, тем лучше, иначе мы продолжим терять нашу инфраструктуру и, самое главное, наших лучших людей».