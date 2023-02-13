Китайский пограничный корабль применил боевой лазер

Опубликовано: 13.02.2023 14:13 , Обновлено: 13.02.2023

Филиппинская береговая охрана обвинила корабль береговой охраны Китая в том, что на прошлой неделе он применил лазер "военного класса".

Там утверждают, что некоторые члены команды корабля после этого временно ослепли. Инцидент произошёл в спорных водах Южного Китая. В филиппинском командовании заявили, что китайское судно также “совершило опасные маневры”, приблизившись на расстояние 137 метров к филиппинскому судну.

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“Преднамеренное блокирование филиппинских правительственных судов для доставки продовольствия и припасов нашему военному персоналу на борту BRP Sierra Madre является вопиющим пренебрежением и явным нарушением суверенных прав Филиппин в этой части Западно-Филиппинского моря”, - говорится в заявлении.

Инцидент предположительно произошел 6 февраля вблизи отмели Аюнгин, также известной как Вторая отмель Томаса, в цепи островов Спратли, известных в Китае как острова Нанша. Китай называет отмель рифом Ренай.

Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что филиппинское судно “вторглось в воды рифа Ренай без разрешения китайской стороны”.

“Судно китайской морской полиции защищало суверенитет Китая и морской порядок в соответствии с внутренним законодательством Китая и международным правом”, - заявил пресс-секретарь МИД страны Ван Вэньбинь, не уточнив, какие действия предприняла китайская сторона.