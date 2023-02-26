Китайский марсоход не двигается уже 6 месяцев

📷 Фото

Опубликовано: 26.02.2023 22:19 , Обновлено: 26.02.2023

Согласно снимкам, полученным НАСА, китайский марсоход не двигался уже почти шесть месяцев. Временной ряд, снятый аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter космического агентства США в период с сентября 2022 по февраль 2023 года, показывает, что китайский марсоход Zhurong оставался неподвижным на Красной планете в течение всего этого периода.

Zhurong приземлился на Марсе в мае 2021 года в рамках миссии “Тяньвэнь-1” с целью изучения рельефа, изучения марсианской почвы, изучения элементов и отбора проб атмосферы.

Марсоход, работающий на солнечных батареях, проехал примерно 2 км от места своей посадки на равнине Утопия Планития, прежде чем остановился.

То, что он не двигается, было обнаружено камерой High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) на борту орбитального аппарата, которой управляют исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калтехе и Университета Аризоны.

“HiRISE часто используется для наблюдения за изменениями в покрытых пылью областях вблизи поверхности Марса, - написали ученые из Университета Аризоны в блоге, подробно описывая свои выводы. - Этот временной ряд показывает, что марсоход [Zhurong] не менял своего положения в период с 8 сентября по 7 февраля 2023 года”.

На фотографиях марсоход выглядит как голубая точка рядом с кратером на поверхности Марса.

Тяньвэнь-1 - первая межпланетная миссия Китая, однако в течение нескольких месяцев не было обновлений или каких-либо новых изображений с марсохода Zhurong.

В январе газета South China Morning Post сообщила, что команда миссии не получала сигнала от Zhurong с тех пор, как в мае прошлого года он перешел в запланированную спячку, когда уровень солнечного света на планете низкий. Он уже выполнил свою основную миссию, но должен был возобновить дополнительные миссии в декабре, когда солнечная радиация вернется к уровню, достаточному для питания его солнечных панелей. Одна из теорий астрономов заключается в том, что марсианская пыль на панелях и очистка “окон” могли помешать его зарядке.