Китай увеличивает ставку на Россию — WSJ

Опубликовано: 15.12.2022 08:46 , Обновлено: 15.12.2022

Глава Китая Си Цзиньпин приказал своему правительству наладить более тесные экономические связи с Россией. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина.

Как отметило издание, ранее Си Цзиньпин пытался публично дистанцироваться от России, однако сейчас усиливает долгосрочную ставку на РФ.

Теперь лидер Китая планирует увеличить импорт российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров. Кроме того, расширить совместные энергетические партнерства в Арктике, а также увеличить свои инвестиции в российскую инфраструктуру (например, железные дороги и порты).

WSJ также подчеркнуло, что Китай и Россия начали проводить больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах. Что, в свою очередь, помогает оградить их от будущих санкций.

К слову, по мнению журналистов, все это помогает властям РФ смягчить последствия западных санкций и позволить Путину продолжать войну.