Китай создал флот аэростатов для шпионажа за всеми континентами

Опубликовано: 08.02.2023 12:27 , Обновлено: 08.02.2023

Представители американской разведки полагают, что недавно сбитый китайский аэростат является частью обширной программы слежки, проводимой китайскими военными. Таким образом, в США не поверили в заявления китайских властей, что воздушный шар являлся сбившимся с пути метеозондом.

По словам нескольких американских чиновников, знакомых с разведданными, китайская программа наблюдения включает в себя ряд аналогичных воздушных шаров. Однако она была частично приостановлена в китайской провинции Хайнань после инцидента в небе Америки, сообщает CNN.

США не знают точного размера парка китайских шпионских аэростатов, но источники CNN утверждают, что за последние годы программа провела по меньшей мере два десятка миссий по меньшей мере над пятью континентами.

Примерно полдюжины из этих полетов были совершены в воздушном пространстве США – хотя, по словам одного чиновника, знакомого с разведданными, необязательно над самой территорией США. И не все воздушные шары, замеченные по всему земному шару, были точно такой же модели, как тот, что был сбит у побережья Южной Каролины в субботу. В США полагают, что существует множество вариантов таких воздушных шаров.

О связи аэростатов с более широкой программой наблюдения, которая была раскрыта до того, как на прошлой неделе был замечен последний воздушный шар, впервые сообщила The Washington Post. Неназванные официальные лица сообщили изданию, что, по их мнению, такие воздушные шары использовались для сбора разведданных на стратегически важных территориях. К ним относятся Япония, Индия, Тайвань и Филиппины.

В понедельник США проинформировали 40 союзных стран о предполагаемом шпионаже, сообщил CBS News высокопоставленный чиновник администрации Байдена

Тем временем в правительственной лаборатории в Куантико, штат Вирджиния, элитная команда инженеров ФБР изучает остатки сбитого воздушного шара, пытаясь узнать все возможное о разведданных, которые он, возможно, собрал, и о том, как лучше всего отслеживать китайские воздушные шары наблюдения в будущем.