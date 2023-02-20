Китай решил срочно спасать Россию от "надвигающейся катастрофы". Или нет?

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.02.2023 11:32 , Обновлено: 20.02.2023

Немецкий обозреватель Александр Фридман прокомментировал оживление в китайских властных коридорах накануне годовщины вторжения России в Украину. По его мнению, Пекин решил каким-то образом спасти Россию. Однако некоторые эксперты думают, что все не так.

“В Китае заговорили о «мирном плане», а заведущий канцелярии Комиссии ЦК КПК Ван И после переговоров с Блинкеном и Кулебой в Мюнхене спешно вылетел в Москву. Очевидно, что ему важно провести там консультации до речи Байдена и до обращения Путина”, - сообщил Александр Фридман.

По словам эксперта, выглядит так, что “неудачное для РФ положение на фронте и решительная позиция Запада вынуждают Китай срочно взяться за спасение своего нерадивого сателлита от надвигающейся катастрофы”.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье, что Китай “рассматривает возможность” отправки России боеприпасов и оружия. По его словам, это станет “красной чертой” для Вашингтона и Пекин в таком случае может ожидать серьезных последствий.

Отставной четырехзвездочный армейский генерал Джек Кин в воскресенье заявил, что предупреждение госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Китай может предоставить России летальную помощь, на самом деле может заставить Пекин отменить эти планы, передает американское консервативное издание The Hill. Все дело в том, что товарооборот и зависимость Китая от западной экономики все ещё слишком велика.

В свою очередь, старший научный сотрудник Школы международных исследований в Сингапуре Раффаэлло Пантуччи уверен, что Китай не будет рисковать ради спасения России слишком многим. По его, мнению поддержка РФ из уст китайских политиков - это не более, чем шоу.

“Несмотря на всю высокопарную риторику, в китайско-российских отношениях по-прежнему сохраняется неравенство. Несмотря на частые демонстрации привязанности, у этого партнерства есть четкие границы”, - считает Пантуччи.

На самом деле, с начала вторжения в Украину китайские товары завоёвывают российские полки. Торговля товарами, не подпадающими под западные санкции, вероятно, ее больше увеличится с открытием двух новых мостов через реку Амур.

Однако реальность такова, что большая часть роста объемов торговли в 2022 году пришлась на продажи российских сырой нефти и угля с большой скидкой, где Китай воспользовался проблемами РФ из-за санкций Запада. “Проблема для России заключается в том, что ее зависимость от Китая продолжает углубляться. На данный момент Китай, возможно, является спасательным кругом, но и эта позиция сопряжена с высоким риском”, - сделал вывод эксперт.

На этом фоне, Китай, вероятно, попытается найти компромисс между сотрудничеством с Кремлём и своими интересами на Западе. А значит, вероятно, продолжит закупать дешёвые энергоносители у России и продолжит туманную “миролюбивую риторику” на международной арене.