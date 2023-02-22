Китай перед встречей с Путиным пообещал не давать России оружие

Опубликовано: 22.02.2023 15:33 , Обновлено: 22.02.2023

Министерство иностранных дел Китая в среду заявило, что Пекин не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в ее войне в Украине. Такое заявление было сделано за несколько часов до встречи главы канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК) Ван И с Владимиром Путиным в Москве.

В то же время, в Китае обвинили США и НАТО в военной помощи Украине с целью отражения вторжения России.

“Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может предоставить оружие России, что является уловкой, которая была использована и провалилась в начале украинского кризиса”, - заявил представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на регулярном брифинге для прессы в среду.

Его комментарии прозвучали после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что альянс “все больше обеспокоен тем, что Китай, возможно, планирует летальное оружие войны России”.

В своем выступлении в среду Ван Вэньбинь сказал, что Китай призывает НАТО “прекратить очернять Китай необоснованными спекуляциями по Украине, отказаться от старого менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и блоковой конфронтации, и прекратить разжигание конфронтации”.

Напомним, что 22 февраля член Политбюро КПК Ван И решил встретиться в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. На что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину “есть о чем поговорить” с высоким посланником Китая.