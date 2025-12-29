Китай парализовал Тайвань

Опубликовано: 29.12.2025 18:13 , Обновлено: 29.12.2025

Китайские военные учения в Тайваньском проливе нарушили воздушное движение в регионе. Во вторник авиакомпании отменили не менее 850 рейсов, что затронет более 100 000 пассажиров. Тайбэй обвинил Пекин в нарушении своих территориальных вод и привёл вооружённые силы в состояние повышенной готовности.

Официальное китайское информационное агентство Синьхуа опубликовало координаты пяти зон вокруг Тайваня, где действуют ограничения на передвижение судов и самолётов в связи с военными учениями. В них участвуют военные корабли, сухопутные войска и военно-воздушные силы.

«Цель учений — проверить готовность военно-морских и военно-воздушных сил контролировать ключевые порты и другие районы», — заявил полковник Ши И, пресс-секретарь Восточного командования ВМС (Военно-морских сил) Китая.

Военные маневры Китая, начавшиеся в понедельник, не завершатся в этот день. В Тайване предполагают, что волна отказов авиакомпаний от рейсов усилится во вторник. Управление гражданской авиации Тайваня уже начало интенсивную координацию с органами управления воздушным движением соседних стран для сдерживания растущего хаоса в воздушном пространстве.

Власти Тайбэя предупреждают пассажиров международных рейсов о возможных значительных задержках, а авиакомпаниям рекомендовано обеспечить дополнительные запасы топлива на случай длительных задержек или изменения маршрута полёта.

По всей видимости, Китай пошёл на эскалацию после принятия в США новой стратегии безопасности, объявленной в начале декабря. Она предусматривает продажу Тайваню современного оружия на сумму более 11 миллиардов долларов.

В свою очередь, ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила в ноябре, что любая агрессия Китая против Тайваня будет рассматриваться как экзистенциальная угроза для Токио. Это вызвало недовольство в Пекине.

Напомним, что коммунистические власти Китая с 1949 года не признают самостоятельность мятежного острова. Там укрылись после победы коммунистов в материковом Китае антикоммунистические силы. Пекин неизменно называет остров своей, хоть и мятежной, провинцией и стремится к включению его в состав Китайской Народной Республики, не исключая применения силы.

Впрочем, Пекин также предложил Тайваню модель «одна страна — два политических режима». Нечто подобное Китай обещал и Гонконгу, но закончилось всё репрессиями и арестами.

По данным немецкой газеты Die Welt, именно конфликт из-за Тайваня может разжечь новую войну в 2026 году. Однако, по данным американской разведки, такое вторжение может произойти годом позже, в 2027 году — в связи со столетием создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).