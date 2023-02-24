Китай не планирует продавать России дроны-камикадзе — МИД КНР

Опубликовано: 24.02.2023 12:27 , Обновлено: 24.02.2023

Немецкое издание Spiegel 23 февраля заявило, что Россия договаривается с Китаем о поставках дронов-камикадзе. Однако на следующий день представитель МИД КНР опроверг это сообщение.

Spiegel со ссылкой на неназванные источники утверждал, что китайский производитель беспилотников «Сянь Биньго» сообщил россиянам, что готов сделать и поставить 100 прототипов своего дрона ZT-180 уже в апреле.

Как написало издание, этот дрон-камикадзе по своим характеристикам напоминает иранский «Шахед-136» и может нести боеголовку массой 35-50 кг,передает BBC.

Однако Пекин отвергает обвинения в возможных поставках России смертоносной военной помощи, пишет CNN.

Так, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в пятницу, 24 февраля, что страна «всегда проявляла благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам».

«То, что я знаю, в последнее время было много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и намерения, стоящие за этим, заслуживают осторожности», — добавил он.

К слову, по данным Vice, в компании «Сянь Биньго» также заявили, что у них нет каких-либо коммерческих отношений с Россией.