Китай начал "стройку века" стоимостью 170 млрд долларов

Опубликовано: 22.07.2025 16:27 , Обновлено: 22.07.2025

В Китае приступили к строительству крупнейшей в мире плотины и гидроэлектростанции на реке Ярлунг Зангпо. По оценкам проектировщиков, инвестиции в проект, получивший название «стройка века», составят 170 миллиардов долларов.

Масштабный проект включает в себя возведение пяти каскадных электростанций, которые смогут ежегодно вырабатывать 300 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии.

Впрочем, река Ярлунг Зангпо, протекающая через Тибет, Индию и впадающая в Брахмапутру, имеет решающее значение для экосистем региона. Такие организации, как «Международная кампания за Тибет», предупредили о возможном негативном воздействии на окружающую среду Тибетского нагорья. Однако в Китае заверили, что проект не окажет существенного влияния на водные ресурсы.

Агенство Reuters сообщило, что новость о начале строительства спровоцировала значительный рост на китайских фондовых рынках, особенно в секторе инжиниринга и строительства.

В записке для клиентов Huatai Securities говорится, что проект будет стимулировать спрос на строительные материалы, такие как цемент и взрывчатые вещества для гражданского использования.

Пекин уже заявил, что плотина поможет удовлетворить спрос на электроэнергию в Тибете и остальном Китае. Ввод сооружения в эксплуатацию запланирован на 2030-е годы.