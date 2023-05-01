Китай и Казахстан поддержали резолюцию ООН, где Россию назвали "агрессором" в Украине

💼 Официально

Опубликовано: 01.05.2023 17:01 , Обновлено: 01.05.2023

Китайская официальная делегация проголосовала за резолюцию Генеральной ассамблеи, где Россию признали «агрессором» в Украине. Об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованные представительством Исландии в ООН.

Речь идёт о документе А/77/L.65 «Сотрудничество между ООН и Советом Европы», в котором есть пункт о «беспрецедентных вызовах» перед Европой «после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии».

Авторы резолюции призвали надавить на Россию, чтобы она компенсировала ущерб от агрессии, а также привлечь “к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права».

Полный текст пункта резолюции ООН об агрессии России "Учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права", так звучит пункт полностью.

Резолюцию поддержал и Казахстан. Таджикистан и Узбекиста воздержались. А также Индия и Бразилия, которых Кремль считал “дружественными”.Против выступали сама Россия, Беларусь, Демократическая республика Конго, Никарагуа и Сирия. Всего резолюцию поддержали 122 страны, 18 воздержались.

Постпред РФ в ООН Кислица требовал убрать этот пункт из резолюции, заявив, что он не касается сотрудничества ООН с Советом Европы. Однако его предложение не поддержали большинство стран ООН.