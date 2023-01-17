Киссинджер призвал Запад пустить Украину в НАТО и не "уничтожать" Россию

Опубликовано: 17.01.2023 22:25 , Обновлено: 17.01.2023

Бывший госсекретарь США престарелый Генри Киссинджер заявил 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна стать членом НАТО.

Таким образом, экс-политик изменил свою точку зрения. “Идея нейтральности больше не имеет смысла, Украина должна стать членом НАТО, - заявил он. - До войны я выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет именно к тем процессам, которые мы наблюдаем сегодня”.

По словам Киссинджера, теперь же, “когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла”.

“Украина должна получить гарантии от НАТО, в любой форме. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом”, - заявил экс-госсекретарь США.

Он также сказал, что хотел бы выразить восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским и “героическим поведением украинского народа”.

“Не уничтожать Россию”

Также бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во вторник заявил, что России должна быть предоставлена возможность однажды вернуться в международную систему после любого мирного соглашения на Украине, и диалог с РФ должен продолжаться.

“Это может показаться пустым звуком для стран, которые находились под давлением России на протяжении большей части периода холодной войны”, - признался Киссинджер. Однако, по его мнению, важно избежать эскалации конфликта между Россией и Западом.

Это, по его словам, “может заставить Россию пересмотреть свое историческое положение, которое было смесью влечения к европейской культуре и страха перед доминированием Европы”.

“Уничтожение России как государства, которое может проводить свою собственную политику, откроет обширную территорию ее одиннадцати часовых поясов для внутреннего конфликта и внешнего вмешательства в то время, когда на ее территории находится 15 000 и более единиц ядерного оружия”, - предупредил экс-госсекретарь США.

“Вот почему я верю в диалог с Россией, пока продолжается война, в прекращение боевых действий, когда будет достигнута довоенная линия [соприкосновения], и в продолжающийся процесс диалога Европы, Америки и на этом этапе России… В то же время условия санкций и другого давления будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное урегулирование”, - заявил Генри Киссинджер, передает CNBC.

Ранее, в декабре 2022 года бывший госсекретарь заявил, что впервые в современной истории Украина стала “важнейшим государством Центральной Европы”. И все благодаря успешному сопротивлению вторжению России.