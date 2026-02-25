Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР

Опубликовано: 25.02.2026 10:33 , Обновлено: 25.02.2026

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Джу Э главой ракетного управления КНДР, формально отдав подростку управление ядерными силами страны.

По данным южнокорейской газеты The Chosun Ilbo, которая сослалась на высокопоставленные источники в правительстве Южной Кореи, 13-летняя дочь Ким Чен Ына, которую тот прочит в свои наследники, в рамках новых полномочий получила возможность принимать отчёты от военных чиновников, участвовать в брифингах и даже отдавать распоряжения относительно ракетных операций.

Номинально главное ракетное управление КНДР всё ещё возглавляет генерал Чан Чан Ха, который с 2023 года занимает пост руководителя Главного управления ракетного флота КНДР, которое курирует все ракетные испытания. Однако южнокорейская разведка указывает на то, что юная Ким Джу Э уже участвует в командовании.

По мнению южнокорейских политических обозревателей, лидер Северной Кореи наделил такими важными полномочиями свою 13-летнюю дочь в попытке укрепить её позиции как возможной будущей преемницы на посту государственного лидера.

Ким Джу Э в последние месяцы всё чаще появлялась на публике рядом со своим отцом на важных мероприятиях. Так, в сентябре прошлого года её впервые заметили в загранпоездке - на официальных мероприятиях в Пекине.

Причём о самой девочке известно не так уж и много. Считается, что Чжу Э — единственный известный ребёнок Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу. Национальная разведывательная служба считает, что у Ким Чен Ына есть ещё и старший сын, но по какой-то причине о нём никогда не упоминают в северокорейских СМИ.

Информация о существовании Джу Э впервые появилась из неожиданного источника: от американского баскетболиста Денниса Родмана, который еще в 2013 году рассказал газете The Guardian, что «держал на руках малышку Джу Э» во время поездки в это закрытое государство.

Впервые Чжу Э появилась на государственном телевидении в 2022 году. Ее показали вместе с отцом, которого она держала за руку, осматривающей новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Северной Кореи. В последние месяцы заметно подросшую Чжу Э, уже перегнавшую по росту своего отца, стали показывать всё чаще, причём вопреки заведённому регламенту, девочка часто идёт рядом со своим высокопоставленным отцом, а не следует за ним. В этой маленькой детали опытные политологи также усматривают признаки высокого статуса, которым северокорейский лидер наделяет свою дочь.