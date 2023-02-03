Киев пообещал не бить по России дальнобойными ракетами

Опубликовано: 03.02.2023 08:49 , Обновлено: 03.02.2023

Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с представителями Евросоюза в Киеве пообещал, что Украина не будет наносить удары дальнобойными ракетами по территории России.

«Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть», — отметил он.

И добавил, что у Киева достаточно целей на той территории Украины, которую контролируют российские войска.

Резников призвал партнеров из ЕС помочь с установлением противоракетной обороны как можно скорее. Он отметил желание получить Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.