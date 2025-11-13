Киев обвинил Кремль в коррупции среди ближайших соратников Зеленского

Опубликовано: 13.11.2025 18:04 , Обновлено: 13.11.2025

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в коррупционном скандале, который потряс Украину в последние дни и в котором фигурируют ближайшие соратники Владимира Зеленского, во многом виновна Россия.

«Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор», — заявил Михаил Подоляк.

При этом он уточнил, что само расследование доказывает, что Украина смогла выйти из-под влияния России и что в стране «сегодняшняя ситуация принципиально иная».

Советник главы ОП заявил, что настоящей новостью является не сам факт злоупотреблений, а то, что система созданных после 2014 года независимых антикоррупционных институтов работает.

“[То], что такое расследование началось, что проведена масса следственной работы, что на высшем уровне подчеркивают необходимость справедливых приговоров — все это убедительно показывает трансформацию Украины», — заявил он.

Ранее НАБУ выдвинуло обвинения в организации коррупционной схемы на 100 млн долларов в госпредприятии «Энергоатом» против одного из ближайших соратников Зеленского, Тимура Миндича. Тот уже скрылся из страны.

Как совладелец “Квартала 95” и ближайший друг Зеленского Тимур Миндич мог попасть под “влияние Кремля”, чтобы организовать “прачечную”, как прозвали уже в украинских СМИ его офис, где свозили деньги, Подоляк не стал уточнять.