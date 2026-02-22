Киев назвал шантажом угрозы Венгрии и Словакии прекратить поставки электроэнергии

Опубликовано: 22.02.2026 09:06 , Обновлено: 22.02.2026

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в ответ на угрозы Будапешта и Братиславы прекратить поставки электроэнергии и газа на фоне блэкаута в стране.

МИД Украины посоветовал Венгрии и Словакии предъявлять ультиматумы Кремлю.

«Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики по энергоснабжению между нашими странами. Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона», — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев», — заявил МИД Украины.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что остановит поставки электроэнергии из Словакии в Украину, если Киев до понедельника не возобновит транзит российской нефти в Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

Проблема с нефтепроводом началась после обстрелов России и повреждения инфраструктуры на территории Украины. Киев заявил, что ремонтные работы все ещё продолжаются и возобновление перекачки найти пока невозможно. В ответ Венгрия и Словакия объявили о шантаже со стороны Украины и потребовали немедленного восстановления транзита нефти.