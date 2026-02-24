Киев назвал обвинения Москвы в передаче Украине ядерной бомбы «старой чушью»

Опубликовано: 24.02.2026 19:58 , Обновлено: 24.02.2026

Власти Украины официально отреагировали на заявление СВР РФ (Службы внешней разведки Российской Федерации) о том, что Великобритания и Франция пытаются передать Киеву ядерную боеголовку от французской баллистической ракеты и средства ее доставки.

В МИД (Министерстве иностранных дел) Украины заявления российских разведчиков, а впоследствии и представителей Кремля назвали «абсурдным».

«Российские официальные лица, известные своим впечатляющим опытом лжи, в очередной раз пытаются сфабриковать старую чушь о грязной бомбе», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Для справки: Украина уже много раз опровергала подобные абсурдные заявления России, и сейчас мы официально опровергаем их снова. Мы призываем международное сообщество отвергнуть и осудить грязные информационные бомбы, которые использует Россия», — заявил он.

В свою очередь, Великобритания заявила об отсутствии планов по передаче Украине ядерного оружия, назвав подобные утверждения «очередной дезинформацией со стороны России», сообщили в посольстве этой страны в РФ.

Напомним, что вскоре после заявления СВР зампред Совбеза РФ (заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации), бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил Франции, Британии и Украине ядерным ударом.

У свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина “не брезгует никакими другими средствами”.

“Ну вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент, понимают, наверное, чем это может закончиться. Сейчас вот информация тоже наша оперативная идёт, тоже в СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть… Речь идёт о возможном взрыве газовых наших систем по дну Чёрного моря», - заявил он.