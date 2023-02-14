Киев готовит отчёт о сильном радиационном заражении Украины - СМИ

Опубликовано: 14.02.2023 17:09 , Обновлено: 14.02.2023

Российское агентство РИА "Новости" сообщило со ссылкой на "российский гумштаб", что власти Украины готовят обвинение российских военных в значительном радиационном загрязнении страны.

В России заявили, что для этого Украина позвала норвежских экспертов, которые уже провели обследование территорий в Киевской области и подготовили экспертные протоколы. Российское агентство уточнило, что исследования якобы проводились в районах у трассы Киев - Припять, а также в Буче, Гостомеле.

В России это назвали “провокацией” для “давления на страны, не подержавшие санкции, для их правильного голосования на Генассамблее ООН” в поддержку Формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским.

В гумштабе РФ напомнили, что многочисленные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС за последние месяцы подтвердили, что радиационный фон нормальный.

В Киеве пока не комментировали сообщения госСМИ РФ.

Напомним, что после бегства россиян из Киевской области весной 2022 года, украинцы смогли обследовать Чернобыльскую АЭС. По их заявлениям, российские военные копали окопы прямо в “Рыжем лесу”, одном из самых заражённых мест зоны отчуждения. Также в украинском Энергоатоме заявили, что россияне разграбили ряд предприятий атомной промышленности в Чернобыле и Славутиче, похитив компьютеры, специализированное оборудование и даже радиоактивные изотопы.

При этом, в Украине до этого заявляли только о локальном повышении уровня радиации рядом с Чернобыльской АЭС из-за несоблюдения россиянами простейших правил безопасности и только во время оккупации.

Ядерная тематика не в первый раз возникает в заявлениях российских СМИ. Недавно они обвиняли Украину в создании так называемой “грязной бомбы”. Однако МАГАТЭ отвергло эти обвинения, проведя инспекции на всех заводах и аэс, упомянутых в российских заявлениях.