Киев атаковали ракеты и ударные дроны. Зеленский обратился к Китаю и Венгрии

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Опубликовано: 28.08.2025 08:56 , Обновлено: 28.08.2025

В ночь с 27 на 28 августа Киев атаковали ракеты и ударные дроны. Под ударом оказались в том числе и жилые многоэтажки и частная жилая застройка. Спасатели сообщают о десятках пострадавших, число погибших постоянно растёт. На фоне атаки президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю и Венгрии, а также призвал ужесточить санкции в отношении Москвы.

В утренних сводках киевских спасателей числились 4 погибших и 30 пострадавших. Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил уже о 8 погибших, включая ребёнка, число раненных к этому моменту выросло до 45 человек. Разбор завалов пострадавших жилых домов продолжается, что так список жертв ночной атаки пока не окончательный. Более того, утром 28 августа и в самом Киеве, и по Киевской области всё ещё не отменена воздушная тревога, что означает риск новых ударов и разрушений.

По данным украинского Telegram-канала “Страна”, в результате ракетных обстрелов пострадало несколько жилых многоэтажек, пятиэтажный дом в Дарницком районе украинской столицы оказался практически полностью разрушен. Сообщается о повреждении домов в частной жилой застройке, офисных зданий, детского сада - в общей сложности, в 20 локациях семи районов города.

Фото: Киевская военная администрация



















Зеленский оценил нынешнюю ракетную атаку по Киеву как наглядный “ответ всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии”.

“Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это значит, что Россия до сих пор не опасается последствий”, - написал Зеленский в своих соцсетях и направил адресные призывы к “реакции” на происходящее и озвучиванию “принципиальной позиции” властям Китая и Венгрии, а также потребовал ужесточения санкций против России.

“Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, каждый день этой войны”, - заявил украинский президент.

По данным украинских мониторинговых групп, помимо ударных дронов, в ночной атаке были также задействованы ракеты “Искандер” и “Кинжал”. В российском Минобороны ночной удар по Киеву пока никак не комментировали.

Момент прилёта одной из ракет попал в объект камеры наружного наблюдения.