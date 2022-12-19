Киев атаковали более 20 дронов

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Опубликовано: 19.12.2022 08:07 , Обновлено: 19.12.2022

В Киеве рано утром 19 декабря прогремели взрывы. По информации местных властей, столицу Украины атаковали более 20 дронов.

Как сообщил глава городской военной администрации Киева Сергей Попко, ночью было несколько волн атак иранских беспилотников «Шахед». Из 20 штук, по его словам, сбили около 15.

«К сожалению, есть попадания в объект критически важной инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия», — отметил он.

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В свою очередь в мэр города Виталий Кличко уточнил, что во время налета дронов взрывы произошли в Шевченковском и Соломенском районах столицы, то есть, в центре и на юго-западе Киева.

О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

Телеграм-каналы пишут о сильном пожаре в результате прилетов.

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