Казахстан пообещал выдавать России не всех бежавших от мобилизации

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Опубликовано: 27.09.2022 12:11 , Обновлено: 27.09.2022

Власти Казахстана сообщили, что не собираются высылать из страны всех россиян, сбежавших туда от объявленной Владимиром Путиным мобилизации.

Глава МВД Марат Ахметжанов уточнил, что согласно договоренности с Россией, Казахстан разрашает экстрадицию россиян, которые совершили уголовные преступления.

[info_b]После того, как в России объявили частичную мобилизацию, в Казахстан въехало около 98 тыс. россиян, утверждает и.о. председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков.[/info_b]

“Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи. Но если возбуждено уголовное дело (за уклон от мобилизации, дезертирство) и объявлен в международный розыск, и это деяние у нас тоже считается преступлением, то мы обязаны выдать, если не дадут статус беженца и еще по ряду исключений, ограничивающих выдачу лица”, – уточнил казахстанский министр.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попытался успокоить жителей своей страны, пообещав не давать беглым россиянам какие-то преференции.

“Казахская поговорка гласит: “Добрые отношения с соседями – залог спокойствия”. Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуацией. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность”, - заявил президент Казахстана.

В то же время, “приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами”, пообещал Токаев.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство внутренних дел России сообщило, что на пограничном пункте “Верхний Ларс” установят мобилизаицонный пункт. Там как раз выстроилачь очередь из молодых людей длиной порядка 20-25 километров.

В России решили установить мобилизационные пункты прямо на границе