Кашпировский возобновил «гипнотические сеансы» в России. Что «заряжает» теперь и сколько берёт за приём??

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Опубликовано: 19.09.2024 13:23 , Обновлено: 19.09.2024

Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский, позиционирующий себя как экстрасенса, после долгих лет возобновил свою активную деятельность и начал проводить сеансы массовых и индивидуальных гипнозов. Узнали, сколько стоят билеты на встречу с "главным магом СССР", во сколько обойдётся индивидуальный сеанс и чем удивляет теперь психотерапевт, который в прошлом "заряжал" своей энергией воду через телеэкраны.

Кашпировский, который в последние годы “перебрался” в интернет и с 2020 года проводил свои “оздоровительные сеансы” на собственном YouTube-канале, вновь начал активно рекламировать свои услуги. Потенциальным клиентам он обещает и похудение, и избавление от онкологии, и лечение бесплодия, и исправление близорукости или катаракты, и решение более простых проблем, например, избавить от седины. Методика “избавления от всех бед” спустя годы, судя по всему, не сильно изменилась.

Так, российский Telegram-канал Shot опубликовал кадры с одного из сеансов, на котором Кашпировский обещает одной женщине, желающей похудеть, что для этого он “подкрепит невидимые ключи и ввинтит гайки” в её организм, чтобы она “начала худеть”. После этих слова женщина на видео падает на сцену.

По данным Telegram-канала, на одну из первых встреч с Кашпировским в Москве пришли около трёх сотен человек. Цены на билеты варьировались от 3500 до 9000 российских рублей (в эквиваленте от 120 до 320 рублей). А вот за индивидуальный приём придётся раскошелиться на все 25 тыс. российских (или около 900 белорусских) рублей.

Впрочем, монетизировал Кашпировский не только свои “магические сеансы”, но и немалое число дополнительного “мерча”. Если раньше фанатам мага предлагали заряженную воду, то теперь можно приобрести некую “волшебную соль”, а также диски с записями своих сеансов и песен, книжки со своими же афоризмами, фотографии с автографами.

Как утверждает Telegram-канал Shot, только за четыре дня выступлений в Москве Кашпировский успел заработать около 6 млн. российских рублей (около 220 тыс. белорусских). При этом часть доходов, как утверждают российские журналисты, команда Кашпировского получает наличными в виде пожертвований, которые агитируют делать добровольно участникам встреч с предприимчивым экстрасенсом.