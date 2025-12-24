Карибский клубок. США, Венесуэла, а теперь и Колумбия. Назревает ли масштабная война?

Опубликовано: 24.12.2025 13:58 , Обновлено: 24.12.2025

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Соединённые Штаты направили сразу несколько транспортных самолётов для переброски спецназа в район Карибского моря. Этот шаг свидетельствует о подготовке Вашингтона к военной операции против Венесуэлы, причём в том числе наземной.

The Wall Street Journal утверждает, что с базы в Нью-Мексико вылетело не менее 10 самолётов CV-22 Osprey, используемых подразделениями спецназа. Параллельно в Пуэрто-Рико отправились транспортные самолёты C-17 с солдатами и военной техникой. WSJ сообщает, что «дополнительные силы и техника предоставляют американцам больше возможностей для проведения военных операций в регионе».

Все свои действия Соединённые Штаты обосновывают борьбой с венесуэльскими наркоторговцами и контрабандистами, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро обвиняют в связях с «Картелем де лос Солес», который США в ноябре признали террористической организацией. В Каракасе же отрицают даже само существование подобной преступной структуры.

В свою очередь, власти Венесуэлы призвали соседнюю Колумбию объединить армии, что не могло понравиться Вашингтону.

Колумбия, имеющая 2000-километровую границу с Венесуэлой, недавно восстановила дипломатические отношения с Каракасом и принимает более 2,5 миллионов венесуэльских беженцев и мигрантов.

«Если Мадуро продолжит вести себя агрессивно, это будет последний раз, когда он это сделает», — заявил бывший президент США Дональд Трамп на брифинге, комментируя угрозы со стороны венесуэльского президента. Последний, в свою очередь, советовал колумбийскому президенту «быть начеку».

В понедельник Трамп, впрочем, и сам пригрозил колумбийскому президенту Густаво Петро, потребовав закрыть предприятия по производству кокаина. По словам Трампа, в Колумбии действуют как минимум три крупных завода по производству кокаина. «Мы знаем, где они находятся. Вам лучше быстро их закрыть», — заявил он.

«В Колумбии производится кокаин, и [президент Колумбии] не друг Соединённых Штатов. Он очень плохой парень, и ему лучше быть начеку, потому что они производят кокаин и переправляют его в Соединённые Штаты из Колумбии», — сказал Трамп.

В свою очередь, глава Колумбии отверг призыв Венесуэлы. «Я не поддерживаю диктатуру, я поддерживаю исключительно согласованный и мирный политический выход, достигнутый самими силами Венесуэлы и её народом. Точка. Потому что я верю в народный суверенитет, как вы справедливо упомянули… (Мадуро — ред.) не должен отдавать приказы военным», — заявил Петро на пресс-конференции.

Но президент Колумбии также предупредил и Дональда Трампа, что тот рискует «разбудить ягуара».

Он заявил в ответ на угрозы Трампа: «Угрожать нашему суверенитету — значит объявлять войну; не наносите ущерб двухвековым дипломатическим отношениям».