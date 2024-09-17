Кандидат в мэры Сан-Паулу ударил оппонента стулом в прямом эфире

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Опубликовано: 17.09.2024 08:52 , Обновлено: 17.09.2024

Настоящей дракой закончились предвыборные дебаты двух кандидатов, претендующих на пост мэра бразильского города Сан-Паулу. Во время публичных выступлений, которые транслировались в прямом эфире, кандидат от Социал-демократической партии Жозе Луис Датена, не довольный риторикой своего оппонента Пабло Марсалу, ударил его стулом.

По данным бразильского портала G1, инцидент произошёл в тот момент, когда 37-летний Марсал, которого в СМИ называют “сенсацией, всколыхнувшей выборы”, задавал вопрос оппоненту. Он спросил, когда тот “прекратит клоунаду” и “снимет свою кандидатуру” с выборов, на что Датена отреагировал слишком эмоционально.

Трансляцию дебатов пришлось прервать. Сообщается, что Марсалу госпитализировали - у него оказалось сломано ребро.

Впрочем, уже на следующий день стало известно, что прерванные теледебаты претендентов на пост мэра планируют повторить. Стулья - в шутку или нет - организаторы прений пообещали “привинтить к полу”.