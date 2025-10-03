Какой уровень безработицы в ЕС? Евростат дал новые цифры

📊 Анализ

Опубликовано: 03.10.2025 13:50 , Обновлено: 03.10.2025

По последним данным Евростата (аналог Белстата), в августе 2025 года уровень безработицы в зоне евро составил с учётом сезонных колебаний составил 6,3%, а в странах-участницах Европейском союзе — 5,9%.

Это означает увеличение на 0,1 процентного пункта по сравнению с июлем 2025 года. При этом По сравнению с июлем 2025 года число безработных в ЕС увеличилось на 39 000, а в зоне, где ходят евро, — на 11 000. По сравнению с августом прошлого года безработица в ЕС выросла на 85 000, а в зоне евро сократилась на 15 000.

[inf]Зона евро - объединяет 20 стран не только из Евросоюза, которые используют в качестве национальной валюты евро. В Евросоюзе же 27 стран и не все из них перешли на евро. [/inf]

Самый высокий уровень безработицы в ЕС (10,3%) в августе наблюдался в Испании, единственной стране блока, где уровень безработицы превышал 10%. Далее шли Финляндия и Швеция, где он составил 9,8% и 8,7% соответственно.

В лидерах по занятости населения в ЕС оказались Словения и Мальта (по 2,9%), а также Чехия и Польша (по 3,2%).

Однако уровень безработицы в ЕС среди молодежи значительно выше, в августе 2025 года он составлял 14,6%. По сравнению с июлем 2025 года число молодых европейцев, не имеющих работы , увеличилось на 20 000.

Для сравнения, в Беларуси, согласно цифрам Белстата, во II квартале 2025 года безработица была на уровне — 2,6%.

В Минтруда месяцем ранее заявили, ято уровень молодежной безработицы в Беларуси находится в пределах от 5,7% до 6,1%.