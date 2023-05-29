"Какой-то дятел выступает" - на госТВ "Россия" призвали закрыть российский НТВ

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Опубликовано: 29.05.2023 12:16 , Обновлено: 29.05.2023

На российских официальных телеканалах разгорелся скандал. В эфире государственного ТВ "Россия" заявили, что надо закрыть "лавочку" НТВ, на котором "какой-то дятел выступает".

Все началось с того, что президент российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин призвал в эфире НТВ заменить Владимира Путина на кого-то другого.

Все потому, что при нем Россия не сможет вернуться в Европу и избавиться от санкций.

“В следующем году выборы президента — надо выбрать кого-то другого, и все”, — заявил Борис Надеждин, несмотря на негодование ведущих.

А вот на телеканале “Россия” не просто вознегодовали, но потребовали закрыть “лавочку” федерального канала НТВ, на котором “дятел” Борис Надеждин “спутал политическую ориентацию”.

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