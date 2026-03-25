Как Трамп и Нетаньяху за 48 часов решили начать войну с Ираном. Обещал "место в истории"

Опубликовано: 25.03.2026 08:01 , Обновлено: 25.03.2026

Появились данные, пока неофициальные, о том как президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решились начать войну с Ираном. По данным агентства Reuters, решающий разговор состоялся менее чем за 48 часов до начала бомбежек.

Именно эта телефонная беседа стала решающим фактором в принятии решения о начале войны с Ираном.

Согласно словам осведомлённых источников, оба лидера к тому моменту уже располагали разведданными о предстоящей встрече верховного лидера Ирана Али Хаменеи с высшим руководством в Тегеране. Для США и Израиля это было редкое «окне возможностей» для удара сразу по всей верхушке властей.

Нетаньяху подчеркнул в беседе с Трампом, что такой шанс может больше не повториться, и назвал его историческим моментом, добавив: «Ты можешь войти в историю». Он также представил операцию как возможность отомстить за попытки покушения на Трампа после ликвидации Касема Сулеймани.

По словам собеседников агентства, на тот момент Трамп, на самом деле, уже в целом и так одобрил идею удара по Ирану, но не определился с точными сроками и форматом участия США. Но именно этот разговор, который источники называют «последним аргументом» Нетаньяху, в сочетании с обновленным и разведданными, стал одним из ключевых факторов, подтолкнувших президента США к окончательному решению.

Уже 27 февраля Трамп отдал приказ военным о начале операции, а 28 февраля утром начались первые обстрелы территории Ирана. В тот же день вечером президент США объявил о “ликвидации” Хаменеи.

Издание Ynet сообщило, что в Белом доме отказались комментировать содержание разговора, подчеркнув лишь, что целью операции было уничтожение ракетной и военной инфраструктуры Ирана, его флота, а также предотвращение получения ядерного оружия. Канцелярия Нетаньяху и иранская сторона также не дали официальных комментариев.

Ранее Трамп, и Нетаньяху ранее публично отрицали, что Израиль оказывал давление на США с целью втянуть их в войну. Израильский премьер называл подобные утверждения «фейковыми новостями», заявляя, что никто не может диктовать американскому президенту, какие решения принимать.

А Дональд Трамп недавно и вовсе объявил, что инициатором начала войны с Ираном стал его министр обороны Пит Хегсет.

Тем не менее, как пишет Reuters, речь не идет о том, что Нетаньяху «навязал» Трампу войну — но его аргументы, включая возможность убийства иранского лидера и потенциальные внутренние последствия для режима, оказались весьма убедительными и повлияли на позицию президента.

Естественно, Дональд Трамп все ещё находился под впечатлением успешной спецоперации в Венесуэле, где американский спецназ при поддержке ВМС США задержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро без потерь и прямо в его резиденции.

Эти события укрепили в администрации уверенность в возможности проведения сложных операций с ограниченными рисками.