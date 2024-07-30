"Как он тут оказался?" - В Черном море под Одессой сняли на видео пингвина
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В Черноморске Одесской области Украины в море заметили пингвина. В комментариях люди не понимали, как эта птица оказалась на южном побережье.
“Природа настолько очистилась, что в Черноморске был замечен пингвин”, - сопроводили видео подписью в одесском Telegram-канале.
“Черноморск, плавает пингвин, причем настоящий”, - отметил на видео его автор.
“Как он тут оказался?” - спросил один из комментаторов канала.
Кто-то предположил, что это был не пингвин, а нырок (род водоплавающих птиц семейства утиных).
“Из бюджета Украины было выделено более 11 миллионов долларов для научно-исследовательских работ украинских арктических экспедиций. Наконец мои налоги окупились, увидел хоть одного пингвина”, - написал еще один комментатор.