"Как он тут оказался?" - В Черном море под Одессой сняли на видео пингвина

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Опубликовано: 30.07.2024 09:42 , Обновлено: 30.07.2024

В Черноморске Одесской области Украины в море заметили пингвина. В комментариях люди не понимали, как эта птица оказалась на южном побережье.

“Природа настолько очистилась, что в Черноморске был замечен пингвин”, - сопроводили видео подписью в одесском Telegram-канале.

“Черноморск, плавает пингвин, причем настоящий”, - отметил на видео его автор.

“Как он тут оказался?” - спросил один из комментаторов канала.

Кто-то предположил, что это был не пингвин, а нырок (род водоплавающих птиц семейства утиных).

“Из бюджета Украины было выделено более 11 миллионов долларов для научно-исследовательских работ украинских арктических экспедиций. Наконец мои налоги окупились, увидел хоть одного пингвина”, - написал еще один комментатор.