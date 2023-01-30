Ющенко рассказал, почему "не отравил" Путина

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.01.2023 17:19 , Обновлено: 30.01.2023

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что Владимир Путин был у него дома во время одного из визитов в Украину. На что тот спросил, почему экс-президент "не отравил" президента РФ?

Однако Виктор Ющенко не стал развивать тему отравления, а дал свою оценку Владимиру Путину, хоть и признался, что желает теперь тому смерти. По мнению бывшего главы Украины, он не ожидал, что президент России настолько перенял привычки “питерской подворотни”.

“Я не думал, что его так плохо учили в школе. Я не думал, что он не читал того же Пушкина. Думаю, он гордится тем, что его воспитала питерская, а точнее ленинградская подворотня: “бей первым, мочить в сортире”, - заявил Виктор Ющенко.

По его мнению, это то, что не хватает Владимиру Путину, даже когда он стал главой России: “Он хотел, чтобы его уважали, чтобы кто-то его остерегался, а кто-то, возможно, и боялся. Это комплекс маленького, обиженого ребенка, который пошёл на самбо или карате”.

Виктор Ющенко признался, что желает смерти президенту России, “потому что то, что он делает, он делает Россию — неэффективной, он делает Россию дикой, он отбрасывает Россию на столетие назад”.

По словам экс-президента Украины, Владимир Путин рассматривал соседнюю страну как территорию, “которую он хотел видеть в зоне своего влияния”.