Юг Испании накрыли наводнения из-за рекордных дождей

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Опубликовано: 30.10.2024 07:28 , Обновлено: 30.10.2024

Во вторник, 29 октября, некоторые районы юга и востока Испании оказались под водой. Наводнение началось в результате дождей, когда в некоторых местах всего за несколько часов выпало около 30 см осадков.

На кадрах из города Валенсия видно, как вода грязного цвета заливала улицы, сносила стены и сметала припаркованные автомобили. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что пока неясное число людей числится пропавшими без вести, и попросил граждан действовать с “большой осторожностью” и избегать перемещений, если в этом нет необходимости.

По данным метеорологического агентства Испании AEMET, во вторник в некоторых районах, в том числе в окрестностях Валенсии, действовали предупреждения о сильном дожде. В этих предупреждениях говорилось о возможности выпадения 200 мм осадков менее чем за 12 часов.

В некоторых местах нормы осадков были превышены даже за более короткие промежутки времени. По данным Европейской базы данных о суровых погодных условиях, в Чиве, расположенной к востоку от Валенсии, всего за четыре часа выпало 320 мм осадков.