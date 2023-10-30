Израильские танки подошли к столице сектора Газа - AFP

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Опубликовано: 30.10.2023 13:09 , Обновлено: 30.10.2023

Израильские танки в понедельник, 30 октября, въехали на окраину города Газа (находится на севере одноименного сектора) и перерезали ключевую дорогу с севера на юг истерзанной войной палестинской территории, сообщили AFP очевидцы.

[info_b]Газа — это крупнейший по населению город сектора Газа в составе Палестинской национальной администрации. Население — 590 тысяч жителей.[/info_b]

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В свою очередь, представитель ЦАХАЛа подтвердил, что израильская армия проводит “обширную” наземную операцию в секторе Газа, а вооруженные силы “непосредственно взаимодействуют” с террористами.

Представитель ЦАХАЛА Даниэль Хагари заявил, что израильская армия будет “продолжать усиливаться в соответствии с этапами конфликта и его целями”. Он также подчеркнул, что существует прямое взаимодействие между Армией обороны Израиля и террористическими силами. Т.е. идут бои.

В свою очередь, представитель террористов ХАМАС в Газе заявил, что израильские танки в настоящее время отступили от окраин города.

“В жилых кварталах сектора Газа нет абсолютно никакого наземного наступления. То, что произошло на улице Салах ад-Дин, было вторжением нескольких танков оккупационной армии и бульдозера”, - говорится в заявлении Саламы Мааруф.

“Эти транспортные средства нацелились на два гражданских автомобиля на улице Салах ад-Дин и сравняли улицу с землей бульдозерами, прежде чем сопротивление вынудило их отступить. В настоящее время на Салах-эд-Дин-роуд нет машин оккупационной армии, и движение граждан на дороге нормализовалось”.

“Бескопромиссная война”

Министр Кабмина Израиля Бенни Ганц заявил в понедельник, что “бескомпромиссная война с терроризмом” должна быть предоставлена правоохранительным органам и только им.

Он подчеркнул, что это “моральное и юридическое обязательство”. Ганц добавил, что Израиль находится в состоянии войны с “кровожадной террористической организацией, которая нанесла ущерб человеческой морали, общечеловеческим ценностям, а также ценностям ислама”.

Ганц также отметил, что “особенно в это время для нас важно помнить, что арабские граждане Израиля являются неотъемлемой частью израильского общества”.

По его словам, очень немногие из израильских арабов являются “презренными экстремистами, которые поддерживают убийственный террор ХАМАСА, которые подстрекают или действуют против государства”.