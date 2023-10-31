Израильская делегация в знак протеста надела звёзды Давида в здании ООН

Опубликовано: 31.10.2023 08:23 , Обновлено: 26.02.2025

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан в понедельник раскритиковал Совет Безопасности (Совбез ООН) за неспособность осудить ХАМАС за его безжалостное нападение 7 октября. В знак протеста вся делегация Израиля нацепила звёзды Давида.

Точно такие же фашисты заставляли носить евреев в гетто и концлагерях.

“Те, кто призывает к немедленному прекращению огня, в конечном счете просят связать руки Израилю и сохранить правление ХАМАСа в Газе”, - заявил глава израильской делегации.

Эрдан особенно резко обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу, которого он раскритиковал за то, что тот “публично не потребовал, чтобы террористы ИГИЛ-ХАМАС позволили Красному Кресту, по крайней мере, проверить какие-либо признаки жизни заложников”.

“Операция Израиля в Газе не является ответом на события 7 октября, - сказал Эрдан. - Это акт самообороны, направленный на обеспечение нашего будущего. Точно так же, как союзники объединились, чтобы избавить мир от зла, сегодня Израиль стоит вместе со своими союзниками, чтобы избавить мир от зла, которое угрожает нашему существованию”.

Эрдан также обвинил Иран в ответственности не только за нападение ХАМАСа, но и в “пособничестве террористам по всему миру и работе по уничтожению всех ценностей, которыми дорожит наш цивилизованный мир”.

“Несмотря на вопиющий геноцидальный нацизм Исламского рейха Ирана, - добавил Эрдан, - Генеральный секретарь и официальные лица ООН по-прежнему встречаются с иранскими официальными лицами, не произнося ни слова осуждения за их поддержку геноцида. Генеральный секретарь расстелил красную ковровую дорожку для министра иностранных дел Ирана-нациста здесь, в этом самом здании, на прошлой неделе, улыбаясь и пожимая его окровавленную руку”.

Совбез ООН в ступоре

Тем временем, 30 октября посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Совбез ООН собраться вместе, заявив, что “гуманитарный кризис в Газе становится все более острым с каждым днем”.

Совет безопасности ООН уже 4 раза не смог принять резолюцию по ситуации в Израиле и Секторе газа. После отклонения четырех предыдущих резолюций - на одну наложили вето США, на одну наложили вето Россия и Китай, а на две не набрали минимальных девяти голосов “за” – арабские страны в прошлую пятницу обратились к Генеральной Ассамблее ООН, где нет вето.

Ассамблея, состоящая из 193 членов, приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, 120 голосами против 14 при 45 воздержавшихся.

С тех пор Совет безопасности пытается согласовать резолюцию, которая не будет отклонена. В то время как его документы юридически обязательные, резолюции Ассамблеи таковыми не являются.

В знак растущей обеспокоенности США растущим числом погибших палестинцев Томас-Гринфилд сообщил совету, что Байден повторил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, “что, хотя Израиль имеет право и ответственность защищать своих граждан от терроризма, он должен делать это в соответствии с международным гуманитарным правом”. закон”.