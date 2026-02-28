Израиль заявил об успешной ликвидации части руководства Ирана

Опубликовано: 28.02.2026 13:29 , Обновлено: 04.03.2026

Ссылаясь на неназванные израильские источники, израильский 12-й канал сообщил, что Израиль оценивает удары по Ирану как «очень успешные» в плане ликвидации иранского руководства.

В результате ударов по Ирану погиб ряд командиров КСИР (Корпуса стражей исламской революции) и чиновников, сообщило Reuters со ссылкой на иранский источник.

В Израиле сообщают, что в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) «очень довольны» результатами ударов. А гостелерадиокомпания Ирана утверждает, что «структура командования и управления в КСИР, армии и полиции полностью сохранена, многие попытки убийств были сорваны».

Ранее стало известно, что главной целью первой волны американо-израильских ударов по Ирану в субботу стали иранские чиновники, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией, в репортаже из Иерусалима.

Израильский источник сообщил телеканалу Channel 12 об «очень значительном» ущербе, нанесенном высокопоставленным деятелям иранского режима, и о «признаках» прямых попаданий.

Тем не менее, президент Ирана Пезешкиан и аятолла Хаменеи, как сообщают и западные, и иранские агентства, пока выжили.