Израиль запретил генсеку и чиновникам ООН прилетать в страну - "Пришло время преподать урок"

Опубликовано: 25.10.2023 15:42 , Обновлено: 25.10.2023

Израиль отменит выдачу виз должностным лицам ООН после комментариев Генерального секретаря Антониу Гутерриша о кризисе на Ближнем Востоке, заявил в среду посол Израиля в ООН.

Во время выступления во вторник в Совете Безопасности Гутерриш заявил, что нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября “произошли не в вакууме”.

“Мы откажем в визах представителям ООН”, - заявил посол Гилад Эрдан израильскому армейскому радио в среду. По его словам, Израиль уже отклонил ходатайство о выдаче визы заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатору чрезвычайной помощи Мартину Гриффитсу. “Пришло время преподать им урок”, - заявил Эрдан.

Ранее Гутерриш заявил, что нападение ХАМАСа на юг Израиля произошло на фоне многолетней “удушающей оккупации”, от которой страдают палестинцы от рук израильских сил. Они “видели, как их земли неуклонно поглощаются поселениями и страдают от насилия”, - добавил он.

Ранее в этом месяце ХАМАС совершил налеты на районы южного Израиля, убив по меньшей мере 1400 человек и похитив еще более 200 человек, по данным израильских властей. Это стало самым смертоносным нападением боевиков за 75-летнюю историю Израиля и ошеломляющим провалом разведки израильских властей.

По данным министерства здравоохранения Палестины, с тех пор в результате ответных израильских ударов в Газе погибло более 5000 человек, в том числе 2055 детей.

Ожесточенные бомбардировки Израиля и полная блокада палестинского анклава сравняли с землей целые кварталы, истощили систему здравоохранения и поставили под угрозу жизни гражданских лиц, которые сталкиваются с серьезным обезвоживанием и голодом. “Коллективное наказание” Израилем мирных жителей Газы приравнивается к военному преступлению, заявила Международная амнистия.

Министерство иностранных дел Палестины заявило, что критика Израиля в адрес Гутерриша была “неоправданной” и представляла собой “отсутствие уважения и уступчивости, практикуемые оккупирующим государством в отношении Организации Объединенных Наций”.

Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН, был недвусмыслен в своем призыве помочь палестинскому гражданскому населению в Газе. “Я повторяю призыв генерального секретаря к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы облегчить эпические человеческие страдания в Газе”, - сказал он во вторник.

“Если мы хотим предотвратить дальнейшее скатывание к этой гуманитарной катастрофе, диалог должен продолжаться”, - написал он в X, ранее известном как Twitter.