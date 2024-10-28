Израиль запретил деятельность агентства ООН в секторе Газа

Опубликовано: 29.10.2024 00:06 , Обновлено: 29.10.2024

Израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Закон пока не вступил в силу.

БАПОР является основной международной организацией по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа. Голосование завершилось со счетом 92:10 и сопровождалось ожесточенными дебатами между сторонниками закона и его противниками, в первую очередь членами арабских парламентских партий в Кнессете.

В БАПОР уже осудили решение парламента Израиля, назвав его “возмутительным”.

“Это возмутительно, что государство - член Организации Объединенных Наций работает над ликвидацией агентства ООН, которое также является крупнейшим участником гуманитарной операции в Газе”, - заявила агентству AFP пресс-секретарь БАПОР Джульетта Тома.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США, ближайшей страны-союзницы Израиля, Мэтью Миллер призвал Израиль не применять закон, который ограничил бы операции БАПОР в Газе.

Выступая на брифинге для прессы незадолго до принятия Кнессетом вышеупомянутого закона, Миллер сказал, что агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам играет “незаменимую роль прямо сейчас в Газе, где оно находится на переднем крае оказания гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются. Сейчас, в разгар кризиса, их некому заменить”.

В Кнессете, однако, заявили, что готовы оказать гуманитарную помощь всем жителям Израиля, в том числе и на территории сектора Газа и сделать это “лучше”, чем БАПОР.

Иерусалим уже давно обвинял ООН в институциональной предвзятости по отношению к Израилю. Также власти Израиля не раз обвиняли сотрудников БАПОР в сотрудничестве с террористами их ХАМАСа. Иерусалим утверждает, что более 10% сотрудников БАПОР в Газе связаны терроризмом и что учебные заведения, находящиеся под эгидой организации, постоянно разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор.

В феврале 2024 года Армия обороны Израиля сообщила о существовании подземного центра обработки данных ХАМАС непосредственно под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Армия обороны Израиля также неоднократно наносила удары по командным центрам ХАМАС и боевикам, скрывающимся в школах БАПОР.