Израиль ввел войска в Ливан. Ливанская армия отступила
Израиль начал наземную операцию в Ливане, о чем сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, вооруженные силы страны получили приказ о начале «наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане».
Таким образом ЦАХАЛ намерен «предотвратить обстрелы израильских приграничных регионов», сказано в заявлении.
Известно, что подразделения ЦАХАЛа вошли в Южный Ливан и взяли под контроль позиции на территории этой страны. Военные назвали своей целью удары по инфраструктуре «Хезболлы».
В ЦАХАЛ также объявили о ликвидации правой руки главы ливанской «Хезболлы». Погибший от удара ВМС Израиля Реза Хузаи в том числе отвечал за доставку оружия из Ирана в Ливан, говорится в сообщении.
Как пишет газета Al-Akhbar, ливанская армия в ответ отвела часть подразделений с опорных пунктов на границе в районе Айта аш-Шаабч не вступая в боестолкновения.
Напомним, что в начале марта в ответ на удары по Ирану ливанская группировка «Хезболла» начала обстрелы Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по Бейруту и другим городам Ливана.
В последние несколько часов израильские военные отдавали приказы о принудительной эвакуации, требуя от ливийцев покинуть не только южные пригороды Бейрута, но и деревни, расположенные севернее границы на юге Ливана.
Ранее сегодня группировка “Хезболла” взяла на себя ответственность как минимум за два трансграничных нападения, заявив, что запустила вооруженные беспилотники в сторону израильских военных баз.