Израиль ввел войска в Ливан. Ливанская армия отступила

Опубликовано: 03.03.2026 11:41 , Обновлено: 04.03.2026

Израиль начал наземную операцию в Ливане, о чем сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, вооруженные силы страны получили приказ о начале «наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане».

Таким образом ЦАХАЛ намерен «предотвратить обстрелы израильских приграничных регионов», сказано в заявлении.

Известно, что подразделения ЦАХАЛа вошли в Южный Ливан и взяли под контроль позиции на территории этой страны. Военные назвали своей целью удары по инфраструктуре «Хезболлы».

В ЦАХАЛ также объявили о ликвидации правой руки главы ливанской «Хезболлы». Погибший от удара ВМС Израиля Реза Хузаи в том числе отвечал за доставку оружия из Ирана в Ливан, говорится в сообщении.

Как пишет газета Al-Akhbar, ливанская армия в ответ отвела часть подразделений с опорных пунктов на границе в районе Айта аш-Шаабч не вступая в боестолкновения.

Напомним, что в начале марта в ответ на удары по Ирану ливанская группировка «Хезболла» начала обстрелы Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по Бейруту и другим городам Ливана.

В последние несколько часов израильские военные отдавали приказы о принудительной эвакуации, требуя от ливийцев покинуть не только южные пригороды Бейрута, но и деревни, расположенные севернее границы на юге Ливана.

Ранее сегодня группировка “Хезболла” взяла на себя ответственность как минимум за два трансграничных нападения, заявив, что запустила вооруженные беспилотники в сторону израильских военных баз.