Израиль в воскресенье ударил в «сердце» Ирана

🎥 Видео

Опубликовано: 01.03.2026 12:41 , Обновлено: 04.03.2026

Израильские ВВС начали новую волну ударов по иранской столице Тегерану, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), назвав ее ударом "в сердце" Ирана. Речь идет об атаке правительственных кварталов.

«Впервые с начала операции „Рычащий лев“: ЦАХАЛ наносит удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом центре Тегерана», — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

«В течение прошедших суток израильские ВВС наносили крупномасштабные удары с целью установления превосходства в воздухе и прокладывания пути к Тегерану», — уточнили в израильской армии.

В то же время в Тегеране раздались страшные взрывы в центральных районах города, где располагаются здания МВД (Министерства внутренних дел) и гостелевидения. В небо поднялись гигантские клубы дыма и пыли.

Армия обороны Израиля опубликовала видео ударов по правительственным зданиям в Тегеране.

Судя по видео, иранская ПВО (противовоздушная оборона), состоящая из российских, иранских и китайских комплексов, совершенно не может противостоять западным ракетам и самолетам.

Незадолго до атаки на Тегеран ЦАХАЛ сообщил, что с утра и ночью ликвидировал более 30 целей в западном и центральном Иране, включая системы противовоздушной обороны, пусковые установки и командные пункты вооруженных сил.

Всего же в первые сутки около 200 истребителей ВВС (военно-воздушных сил) Израиля нанесли массированный удар по ракетным комплексам и системам противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в западном и центральном Иране.

Более 500 целей были поражены, включая системы ПВО и пусковые установки, утверждают в ЦАХАЛе.

Там рассказали, что все удары провели «в соответствии с точным планированием и на основе превосходной разведки, при одновременной синхронизации сотен истребителей», что позволило расширить превосходство ВВС Израиля в воздушном пространстве Ирана.

Одновременно с заявлениями ЦАХАЛа Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об ударах возмездия по целям в Израиле и странах Персидского залива, где расположены американские базы.