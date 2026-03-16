Израиль уничтожил иранский борт №1

Опубликовано: 16.03.2026 11:55 , Обновлено: 16.03.2026

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об уничтожении самолета верховного лидера Али Хаменеи. По данным ЦАХАЛа, самолет использовал убитый 28 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие представители руководства Ирана.

Воздушное судно находилось в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Его подвергали бомбежкам несколько раз с начала войны в Иране. Но, как заявил ЦАХАЛ, самолет был уничтожен лишь в ночь на понедельник в результате прицельного авиаудара.

«Уничтожение самолета нарушает координационные возможности руководства иранского режима со странами Оси, его усилия по наращиванию военной мощи и его способность восстанавливать свои возможности», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Иранские власти не комментировали это заявление израильских военных.

Тем временем в сети появились первые видео пролета американских самолетов над Ираном на очень низкой высоте. Как считает эксперт российского ТГ-канала «Военный осведомитель», ролик доказывает, что как минимум побережье Ирана «было вычищено от систем ПВО настолько, что американские пилоты позволяют себе штурмовку наземных целей в стиле Второй мировой войны».