Израиль уничтожил главу разведки иранского КСИР

Опубликовано: 06.04.2026 14:14 , Обновлено: 06.04.2026

Министр обороны Израиля отреагировал на подтверждение Ираном убийства главы разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он объяснил его тем, что в Израиле КСИР считают террористической организацией.

«Революционная гвардия стреляет по мирным жителям, а мы уничтожаем лидеров террористов», — заявил Исраэль Кац в своем заявлении .

Кац добавил: «Иранские лидеры живут с ощущением, что их преследуют. Мы продолжим выслеживать их одного за другим».

Ранее иранские государственные СМИ подтвердили ликвидацию Сейеда Маджида Хадеми. Затем это сделали и в КСИР.

«Генерал-майор Маджид Хадеми, влиятельный и образованный глава разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погиб в результате преступного террористического акта, совершенного американо-сионистским врагом… сегодня на рассвете», — говорится в сообщении КСИР в их Telegram-канале.

Израильские силы обороны уточнили, что вечером в воскресенье ВВС Израиля, действуя на основе разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар по Тегерану и убили Маджида Хадеми, главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Хадеми был одним из самых высокопоставленных командиров КСИР и за многие годы накопил обширный военный и опыт в сфере безопасности». ЦАХАЛ обвинил Хадеми в том, что тот работал над нападениями на евреев по всему миру, а также на «американцев».

«Его ликвидация пополнила ряды десятков других высокопоставленных командиров иранского режима, которые были уничтожены в ходе операции, и представляет собой еще один значительный удар по системам командования и управления КСИР и его способности проводить террористические операции против Государства Израиль и стран по всему миру», — добавили в ЦАХАЛ.

Хадеми сменил на посту генерала Мохаммеда Каземи, которого Израиль уничтожил в ходе 12-дневной войны в июне. Разведывательное подразделенте Корпуса стражей исламской революции обладает серьезными полномочиями в Иране и подчиняется только верховному лидеру страны.

Ее часто связывают с задержанием граждан западных стран или лиц, имеющих связи за рубежом. Ее также обвиняют в совершении экстерриториальных убийств и нападений на противников теократии в стране.