Израиль уничтожил ещё одного иранского командующего

Опубликовано: 26.03.2026 17:07 , Обновлено: 26.03.2026

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что командующий военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири был убит в результате высокоточного удара.

Он был значимой фигурой в Иране и много лет возглавлял военно-морские силы КСИР, внеся значительный вклад в развитие как его боеспособности, так и технических возможностей. Он также отвечал за разработку беспилотных летательных аппаратов для морского применения.

В последние недели, по всей видимости, он находился в иранском прибрежном городе Бандар-Аббас, непосредственно курируя действия иранского правительства по блокированию Ормузского пролива, сообщает Al-Jazeera.

Он также активно использовал свой аккаунт в Твиттере, или, по крайней мере, тот, кто его ведёт, предоставляя информацию о том, каким судам разрешено проходить через пролив.

Тангсири, назначенный покойным верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, является одной из ключевых фигур, на которую опиралось руководство Ирана. Он был одним из командиров, переживших две волны убийств в 2025 и 2026 годах.