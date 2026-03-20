Израиль убил ещё одного иранского генерала

Опубликовано: 20.03.2026 11:37 , Обновлено: 20.03.2026

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель своего пресс-секретаря, генерала Али Мохаммеда Наини, в результате израильско-американского ракетного удара.

Государственное информационное агентство Tasnim сообщило в Telegram и X, что Наини был убит рано утром в пятницу.

До назначения пресс-секретарем Наини был известен как заместитель руководителя КСИР по культурным и социальным вопросам, активно участвуя в идеологической работе ведомства.

Ранее в тот же день Наини опроверг заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что производство ракет в Иране стало неработоспособным.