Израиль убил ещё одного иранского генерала
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель своего пресс-секретаря, генерала Али Мохаммеда Наини, в результате израильско-американского ракетного удара.
Государственное информационное агентство Tasnim сообщило в Telegram и X, что Наини был убит рано утром в пятницу.
До назначения пресс-секретарем Наини был известен как заместитель руководителя КСИР по культурным и социальным вопросам, активно участвуя в идеологической работе ведомства.
Ранее в тот же день Наини опроверг заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что производство ракет в Иране стало неработоспособным.