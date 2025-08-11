Израиль точечным ударом уничтожил 5 журналистов в Газе. Что известно

Опубликовано: 11.08.2025 08:38 , Обновлено: 11.08.2025

Израильская армия нанесла удар по палатке, где находилась съёмочная группа катарского телеканала Al-Jazeera. В результате нападения погибли в общей сложности семь человек, в том числе Анас аш-Шариф, один из самых узнаваемых лиц телеканала в Газе, корреспондент "Аль-Джазиры" Мохаммед Крейке и операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль и Моамен Алива.

За несколько минут до своей смерти аш-Шариф опубликовал на X сообщение: “Интенсивные, концентрированные израильские бомбардировки с использованием “огненных поясов” наносятся по восточным и южным районам города Газа”.

ЦАХАЛ уже взял на себя ответственность за удар и дал пояснения случившемуся. В Минобороны Израиля утверждают, что репортер “возглавлял ячейку в террористической организации ХАМАС и был ответственен за ракетные обстрелы израильских гражданских лиц и сил ЦАХАЛа”.

“Перед нанесением удара были предприняты шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные”, - говорится в заявлении Минобороны Израиля.

Израильские военные заявили, что располагают разведданными и документами, найденными в Газе, которые подтверждают их обвинения.

Армия обороны Израиля заявила, что Аш-Шариф с 2013 года состоял в рядах ХАМАС. Среди документов, которыми располагает Армия обороны Израиля, утверждают в ЦАХАЛе, - списки личного состава, списки курсов подготовки террористов, телефонные справочники и документы о заработной плате Аш-Шарифа.

В свою очередь, некоторые правозащитники утверждают, что журналист и группа сотрудников Al-Jazeera стали мишенью за свои репортажи с передовой о войне в Газе.

Сам телеканала, назвав аш-Шарифа “одним из самых храбрых журналистов Газы”, заявил, что нападение было “отчаянной попыткой заставить замолчать голоса в преддверии оккупации Газы”.

В прошлом месяце представитель израильской армии обороны Израиля Авихай Адраи опубликовал видео с аш-Шарифом на канале X и обвинил его в том, что он является членом военного крыла ХАМАСа.

В июле аш-Шариф рассказал Комитету защиты журналистов (КЗЖ), что он жил с “ощущением, что в любой момент я могу подвергнуться бомбардировке и стать мучеником”.

У 28-летнего мужчины остались жена и двое маленьких детей. Его отец был убит в результате израильского удара по семейному дому в лагере беженцев Джабалия в городе Газа в декабре 2023 года. В то время аш-Шариф заявил, что продолжит вести репортажи, и отказался покидать северную часть Газы.

Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве

Тем временем, в самом Израиле прошли многотысячные протесты против плана премьер-министра страны Нетаньяху ввести войска в город Газа. Люди прошли вокруг штаб-квартиры ЦАХАЛ и потребовали не выполнять план премьера, поскольку это поставит под угрозу жизни заложников, которые до сих пор находятся в анклаве.

[inf]В секторе Газа по-прежнему насильно удерживаются в заложниках около 50 человек, 20 из них могут быть живы. Израильтяне требуют приостановить конфликт, заключить сделку и вернуть всех заложников.[/inf]

Также протестующие недовольны новой мобилизацией: предположительно, до конца августа резервисты ЦАХАЛ получат до ста тысяч повесток.

По данным Times of Israel, прошедшая акция протеста стала самой крупной в Израиле за последние месяцы: в Тель-Авиве собрались минимум 10 тысяч человек, акции также прошли в десятках других городов страны