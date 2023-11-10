Израиль согласился обменять 100 заключённых на заложников ХАМАСа - Al Hadath

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 10.11.2023 17:05 , Обновлено: 10.11.2023

Достигнута договоренность об обмене заключенных в тюрьмах Израиля палестинок и подростков на 100 женщин и детей из числа заложников ХАМАС, сообщило издание Al Hadath.

ЦАХАЛ или ХАМАС пока официально не комментировали сообщение.

Тем временем, в последнем сообщении министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, сообщило, что число палестинцев, убитых в результате нападения Израиля с 7 октября, возросло по меньшей мере до 11 078. По данным министерства, число погибших включает по меньшей мере 4506 детей.

В течение последних нескольких часов израильские военные окружили три больницы в городе Газа и индонезийскую больницу на севере страны. ЦАХАЛ утверждает, что боевики ХАМАС часто используют госпитали для прикрытия своих подземных баз.

Используя танки и бронетехнику, израильские военные оцепили примерно 100-метровый периметр вокруг этих больниц, которые по-прежнему предоставляют также убежище тысячам раненых и перемещенных лиц.

Люди, укрывшиеся в больницах аль-Рантиси и Насер обратились к ЦАХАЛу с просьбой разрешить им бежать. Израильские военные согласились на эвакуацию этих больниц, но без гарантий со стороны международных организаций, таких как Красный Крест, люди не идут на такой риск.

Дорога от больниц Насер и аль-Рантиси к востоку от улицы Салах ад-Дин в городе Газа очень опасна и неоднократно подвергалась авиаударам