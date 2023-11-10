Израиль согласился на "тактические паузы" для эвакуации жителей Газы - Байден

Опубликовано: 10.11.2023 09:46 , Обновлено: 10.11.2023

Президент США Джо Байден заявил в четверг, 9 ноября, через соцсеть X (ранее Twitter), что Израиль согласился приостанавливать военные операции в некоторых районах северной части Газы на четыре часа в день, чтобы позволить людям бежать по двум гуманитарным коридорам на юг.

Байден также добавил, что “два дня назад в Газу [въехало] 96 грузовиков с припасами, а вчера - 106 грузовиков. Но нам нужно увидеть больше, и как можно скорее. Мы стремимся к тому, чтобы их было не менее 150 в день, каждый день”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/POTUS/status/1722739594339197111?t=EwQ51nknYOmJnN8uWzFGcw&s=19”]

Он также повторил, что Израиль “обязан различать террористов и гражданских лиц и полностью соблюдать международное право”.

В свою очередь, высокопоставленный израильский чиновник назвал в беседе с CNN четырехчасовые перерывы “тактическими локализованными паузами”, которые будут выводиться в определенных районах. Жителям их будет предоставлено уведомление за несколько часов о том, что будет перерыв в боях и юлмьежках, чтобы дать людям на севере возможность отправиться на юг.

По словам израильского чиновника, около 80 000 человек покинули северную часть Газы через эвакуационный коридор в четверг, по сравнению с 50 000 человек в среду.

Не все в Израиле согласны с тем, что ЦАХАЛ должен делать уступки в войне с ХАМАСом. Ави Мизрахи, бывший глава Центрального командования израильской армии, предостерег от любых уступок до достижения целей израильской войны.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/jacksonhinklle/status/1722784100728160614?t=ZZciv7m0mKp0Ps2KZRNuOg&s=19”]

“Я не думаю, что сейчас подходящее время что-либо предлагать палестинцам или Палестинской администрации на Западном берегу, - сказал Мизрахи во время онлайн-пресс-конференции. - Сначала мы должны достичь военных целей, которые правительство поставило перед нами, чтобы выиграть войну в Газе и выгнать всех лидеров ХАМАСА”.

Комментарии Мизрахи прозвучали на фоне растущего давления на премьер-министра Биньямина Нетаньяху с целью добиться соглашения о прекращении огня, чтобы предоставить помощь гражданским лицам в Газе и обеспечить время для переговоров о пленных.