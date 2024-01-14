Израиль решил отрезать Газу от Египта - "Мы не закончим войну"

Опубликовано: 14.01.2024 15:57 , Обновлено: 14.01.2024

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет считать войну законченной до тех пор, пока не закроет Филадельфийский коридор, 14-километровую полосу земли, которая служит буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

«Мы не закончим войну, не закрыв эту дыру [на границе с Египтом]. В противном случае мы не уничтожим ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь [в анклав] попадет еще больше оружия. Очевидно, нам нужно закрыть его. Есть несколько вариантов, и мы еще не приняли решение», — заявил израильский премьер на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед абу Зейд в субботу заявил, что Египет сохраняет полный контроль над своими границами, в интервью египетскому телеканалу Сада аль-Балад: “Египет полностью контролирует свои границы и полностью контролирует его, и эти вопросы регулируются юридическими соглашениями и соглашениями о безопасности между вовлеченными странами, поэтому любые разговоры этот вопрос, как правило, подвергается тщательному изучению, и на него реагируют с заявленной позицией”.

Сектор Газа граничит с Израилем с двух сторон, а его средиземноморское побережье и воздушное пространство находятся под жесткой израильской блокадой. В свою очередь, пункт пересечения границы с Египтом в городе Рафах является единственным, не контролируемым Израилем.

По словам Нетаньяху, израильские власти еще не решили точно, как они будут действовать в связи с закрытием границы Газы с Египтом, но это означало бы восстановление израильского контроля над анклавом.