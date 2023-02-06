Израиль решил отправить войска в Сирию

Опубликовано: 06.02.2023 16:05 , Обновлено: 06.02.2023

Власти Израиля согласились направить помощь в Сирию, что станет первым случаем, когда эта страна направит войска на подконтрольные Дамаску территории.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с такой просьбой обратился сам режим Асада. Он добавил, что израильская помощь также будет направлена и в Турцию, сообщило Sky News.

Вызывает сомнения информация, что в составе израильских сил будут именно военные. Во всяком случае в сообщении говорится именно о них:

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Сирийские официальные лица сообщили о сотнях убитых в раздираемой гражданской войной стране, как в районах, находящихся под контролем Дамаска, так и на удерживаемом оппозицией северо-западе.

Израиль и Сирия десятилетиями находились в состоянии войны с периодами прекращения огня. Какое-то время Израиль помогал сирийским повстанцам на границе с Голанскими высотами, а в 2018 году он сотрудничал с Иорданией и Соединенными Штатами в эвакуации сирийских спасателей “Белых касок” и их семей, спасавшихся от наступления правительства.