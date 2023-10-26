Израиль призвал Россию выгнать делегацию ХАМАС. США заявили, что Москва не играет никакой роли

Опубликовано: 26.10.2023 21:39 , Обновлено: 26.02.2025

В Белом доме 26 октября заявили, что Россия не играет никакой полезной роли в решении Ближневосточного кризиса. А власти Израиля призвали выгнать приехавших в Москву представителей ХАМАСа.

Израиль раскритиковал Россию за то, что она приняла делегацию ХАМАСА в Москве, на следующий день после того, как наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ХАМАС за нападение 7 октября.

“Израиль осуждает приглашение высокопоставленных должностных лиц ХАМАСА в Москву, что является актом поддержки терроризма и узаконивает зверства террористов ХАМАСа”, - заявил представитель Министерства иностранных дел Лиоир Хайат, далее призвав Россию немедленно выслать делегацию.

В свою очередь, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер добавил, что США считают, что Россия вообще не играет никакой продуктивной роли в ближневосточном кризисе.

Известно, что 26 октября делегация ХАМАСа, признанного террористической организацией во многих странах Запада, посетила Москву в четверг для, как заявлено в Кремле, переговоров об освобождении иностранных заложников, включая граждан России, которых террористы из ХАМАСа в настоящее время удерживает в Газе.