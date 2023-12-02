Израиль предложил арабским странам создать в Газе буферную зону после уничтожения ХАМАСа

Опубликовано: 02.12.2023 09:25 , Обновлено: 06.01.2025

Израиль проинформировал несколько арабских государств о том, что хочет создать буферную зону на палестинской стороне границы с Газой для предотвращения будущих нападений. Издание The Guardian сообщило со ссылкой на три местных источника, что Израиль заявил о своих планах своим соседям: Египту и Иордании, а также Объединенным Арабским Эмиратам, с которыми Израиль нормализовал отношения в 2020 году.

Источники также сообщили, что Саудовская Аравия, у которой нет связей с Израилем и которая остановила процесс нормализации при посредничестве США после того, как 7 октября вспыхнула война в Газе также была проинформирована. Турция получила информацию от Израиля примерно в это же время.

Инициатива не указывает на скорое прекращение израильского наступления, которое возобновилось в пятницу после семидневного перемирия, но она показывает, что Израиль пытается найти другие каналы переговоров, кроме уже налаженных и работающих арабских посредников, таких как Египет или Катар. Делается это в целях сформировать общее понимание в регионе, как будет функционировать послевоенная Газа.

В сообщении Reuters цитируется высокопоставленный сотрудник региональной службы безопасности, один из трех региональных источников, попросивший не называть его национальности, который сказал, что “Израиль хочет, чтобы эта буферная зона между Газой и Израилем с севера на юг препятствовала проникновению каких-либо боевиков ХАМАСА или других формирований в Израиль или нападению на Израиль”.

Правительства Египта, Саудовской Аравии, Катара и Турции не сразу ответили на запросы о комментариях. Связаться с официальными лицами Иордании для комментариев немедленно не удалось, сообщила газета The Guardian.

Официальный представитель ОАЭ не ответил прямо на вопрос, сообщили ли Абу-Даби о буферной зоне, но сказал: “ОАЭ поддержат любые будущие послевоенные договоренности, согласованные всеми заинтересованными сторонами” для достижения стабильности и создания палестинского государства.

Отвечая на вопрос о планах создания буферной зоны, Офир Фальк, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по внешней политике, сказал: “План более подробный. Он основан на трехуровневом процессе на следующий день после [уничтожения] ХАМАСа”.

По его словам, эти три этапа включают уничтожение ХАМАСа, демилитаризацию Газы и дерадикализацию территории.