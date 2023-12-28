Израиль погрозил Ливану войной

Опубликовано: 28.12.2023 17:53 , Обновлено: 28.12.2023

Министр правительства Израиля Бенни Ганц, один из трех человек, входящих в состав чрезвычайного военного кабинета страны, пригрозил военными действиями в Ливане, откуда боевики "Хезболлы" обстреливают север Израиля.

“Я хочу сказать миру: ситуация на северной границе [Израиля] требует изменений”, - заявил Ганц на пресс-конференции поздно вечером в среду, добавив, что жители приграничных населенных пунктов, которые были эвакуированы из-за боевых действий, должны быть возвращены в свои дома.

“Обратный отсчёт для политического урегулирования на исходе. Если мир и правительство Ливана не будут работать над прекращением стрельбы по Израилю и уводом “Хезболлы” от границы, это сделают ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля)”, - пообещал Ганц.

В ЦАХАЛе подтвердили, что готовы к активным дк старым в Ливане. “Наша первая задача - восстановить безопасность и чувство защищенности у жителей севера, и на это потребуется время”, - заявил начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви после проведения “ситуационной оценки”.

Ранее в этом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время посещения войск вблизи границы, что Израиль “в одиночку превратит Бейрут и Южный Ливан, недалеко отсюда, в Газу и Хан-Юнис”, если “Хезболла” начнет тотальную войну.